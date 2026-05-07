無難なボブに飽きてきたら、レイヤーで動きをつけるプチウルフがおすすめです。トップの丸みと襟足の外ハネで作るシルエットが、長さを大きく変えずとも新鮮な表情を引き出してくれるはず。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすいプチウルフをご紹介します。 清潔感たっぷり◎ コロンと丸い似合わせウルフ トップをショートヘアのようにコロンと丸く整え、首元でグッとくびれ