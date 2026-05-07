お笑いコンビ「納言」の薄幸（すすきみゆき）が、７日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。子役時代に会った、俳優との思い出を明かした。幸は、実は小学５年生から、子役として活動していた。小学６年生の頃「（普段）エキストラばっかだったんですけど、はじめて芸能人の方が出るちゃんとしたドラマに行った」という。そのとき会ったのが、俳優の舘ひろし。当時を振り返っ