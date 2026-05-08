作品を⽣み出す苦しみも歓びも余さず詰め込んだ漫画浪漫成⻑譚『これ描いて死ね』。OPテーマはキタニタツヤの『遺書』に決定。OPテーマをしようした本PVが公開された。また初回放送日は2026年7月3日（金）に決定した。＞＞＞PV場面カットやキタニタツヤをチェック！（写真18点）マンガ⼤賞2023⼤賞受賞、第70回 ⼩学館漫画賞受賞、数々の賞を受賞し、SNSでも多数の⾼評価を獲得している&#1207