【モデルプレス＝2026/05/07】モデルのマギーが5月6日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】年商億超え社長兼モデル「すべてが絵になる」美ボディ開放の紐ビキニ姿◆マギー、ビキニショット公開マギーはイルカとオレンジのハートの絵文字を添え、ビキニ姿を公開。美しいスタイルが際立つオレンジ色のホルターネックビキニを着用し、青く透き通った海を背景にしたショットやプールサイドでしゃ