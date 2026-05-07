過去の体調不良の真相お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が、体調不良のため休養することを所属事務所ホリプロコムが4月28日に発表した。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」病名や症状などは明かされていないが