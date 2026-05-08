寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が5月8日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、イラン情勢について意見を交わした。 寺島「アメリカのトランプ大統領は6日、イランとの水面下での交渉について「過去24時間で非常に良い議論が行われた」と述べ、戦闘終結が実現する可能性