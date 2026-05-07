WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長がクルーズ船での「ハンタウイルス」の集団感染について会見を開き、これまでに5人の感染を確認し、ほか3人に感染の疑いがあると発表しました。WHOのテドロス事務局長は日本時間の午後10時すぎから会見を開き、「ハンタウイルス」の集団感染が疑われるクルーズ船で5人の感染を確認し、ほか3人に感染の疑いがあると発表しました。このうち3人が死亡しています。現在、クルーズ船内に留まってい