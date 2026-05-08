６月開幕のサッカー北中米Ｗ杯で、チケット価格の暴騰が加速している。北中米Ｗ杯は物価の高騰もあり、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）はダイナミック・プライシング（価格変動制）を導入。チケット価格を高値（最低６０ドル〜）に設定しているが、転売が認められている開催国の米国では史上空前の価格高騰が波紋を呼んでいる。特に７月１９日（日本時間同２０日）に開催される決勝戦は、一部の転売サイトで異常な価格で販売さ