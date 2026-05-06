長く続けている髪型をアップデートしたい大人女性は、上品見えボブを試してみて。シルエットを整えたり、レイヤーの入れ方を少し工夫したりするだけで、今っぽく垢抜けたスタイルになれるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き立てる上品なボブをご紹介します。 まろやかブラウンの切りっぱなしボブ 「myla銀座」の@wataru hairさんが提案するのは、まろやかで落ち着きのあ