ソフトバンクの育成右腕、藤原大翔投手（20）が支配下選手登録されることが7日、分かった。近日中に発表される。高卒3年目の今季、最速156キロの直球を武器に実戦でアピールを続けてきた。自主トレの師匠・上沢直之投手（32）からは「ホークスの将来を背負う逸材」と絶賛される“千賀2世”。新怪物が崩れかけた先発ローテーション再建の救世主になる。ついに将来性抜群な素材が、1軍に必要な戦力と認められた。福岡県出身