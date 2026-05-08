泣き止まない赤ちゃんのそばで、ある行動に出たワンコ。その優しさあふれる姿が、多くの人の心を和ませています。 自分なりの方法で一生懸命あやそうとする様子が愛おしすぎると反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万再生を突破。「かわいい」「優しい」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：泣き止まない赤ちゃん→気付いた犬が『ボール』を運んできて…『一生懸命に泣き止ませようとする光景』】 泣