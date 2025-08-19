²¬ËÜ1·³Éüµ¢¡¢µÈÀî¤â2·³Àï½Ð¾ì¡¡¥Ô¡¼¥¹¤¬Â·¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëµð¿Í¤ÎºÇ¶¯¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡º¸¤Ò¤¸¤Îð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¡¢8·î16Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç1·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£16Æü¤Ï2ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È1»Íµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢17Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÀºÓÇÛ¡ªËÊ¤¨¤¿¡ªÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÈ¿·â3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹øÄË¤Î¤¿¤á¤Ë7·î31Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿µÈÀî¾°µ±¤â¡¢17Æü¤ÎÀ¾Éð¤È¤Î2·³Àï¤Ë3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÄ´¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²¬ËÜ¤¬Éüµ¢¤·¡¢µÈÀî¤Î1·³¾º³Ê¤âÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢µÈÀî¤¬Éüµ¢¤·¤¿»þ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀ®ÀÓ¤äÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÊá¼ê¤Ï¸½ºßÂÇÎ¨.285¤ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬ºÇÍÎÏ¤À¡£°ìÎÝ¤Ï17Æü¤ËÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÂç¾ëÂî»°¡£ÆóÎÝ¤ÏµÈÀî¡¢»°ÎÝ¤Ï²¬ËÜ¤Ç¡¢Í··â¤ÏÂÇÎ¨.279¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿°ÂÂÇ¡Ê104°ÂÂÇ¡Ë¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÎÝ¤ò²¬ËÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢»°ÎÝ¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤òÆþ¤ì¤ëÉÛ¿Ø¤âÁÛÄê¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ºäËÜ¤Î²Æ¾ì¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï7·î¡Ê.217¡Ë¡¢8·î¡Ê.214¡Ë¤È¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÂç¾ë¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥ÀèÅÙ¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
¡¡º¸Íã¤Ï8·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤¬.300¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬ºÇÅ¬²ò¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢8·î¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·î´Ö3ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢³«ËëÅö½é¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÂÇÎÏ¤òºÆ¤Ó¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±¦Íã¤Ï¸½ºßÂÇÎ¨.283¤ÈËè·î2³ä¸åÈ¾¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Ä¾¶á5»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ý²Â¹À¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¡£
¡¡Ãæ·ø¤Ï¸½ºß¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¶¥Áè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2³äÈ¾¤Ð¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Â¤â»È¤¨¤ëº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡ÊÂÇÎ¨.259¡Ë¤È¼ãÎÓ³Ú¿Í¡ÊÂÇÎ¨.254¡Ë¤¬ÍÎÏ¤À¡£¤â¤·¤¯¤ÏÃæ·ø¤ò´Ý¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò±¦Íã¤Ë¤·¤Æ¡¢8·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤¬.318¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤òº¸Íã¤ËÃÖ¤¯¹¶·âÅª¤ÊÉÛ¿Ø¤òÁÈ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¡£²¾¤Ëº£µó¤²¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÂÇ½ç¤òÁÈ¤à¤È¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
1ÈÖ¡§´Ý
2ÈÖ¡§Àô¸ý
3ÈÖ¡§µÈÀî
4ÈÖ¡§²¬ËÜ
5ÈÖ¡§Âç¾ë
6ÈÖ¡§¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
7ÈÖ¡§´ßÅÄ
8ÈÖ¡§º´¡¹ÌÚ¡Ê¼ãÎÓ¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡¤ä¤Ï¤ê4ÈÖ¤Ë²¬ËÜ¤¬ºÂ¤ë¤³¤È¤ÇÂÇÀþ¤ÎÉÝ¤µ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤¬¤É¤³¤Þ¤Çµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¸«¤â¤Î¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï