モデルの木下桜（よう）が8月17日までに自身のインスタグラムを更新。パートナーとの約15秒のオープニングムービーを公開した。この動画で結婚相手を公表したことに、SNSでは多くの驚きの声があがっている。

【写真】驚きの声が集まっている佐野海舟の“結婚ショット”

「結婚相手はサッカー日本代表でドイツ1部ブンデスリーガのマインツに所属する佐野海舟選手です。ふたりが撮影場所に選んだのはイタリア。山や森林、湖に囲まれた自然豊かな場所で、ボートに乗ったり草むらで寝ころび合ったりと、動画からは幸福感あふれる様子が伝わってきます」（サッカー関係者、以下同）

木下は今年の1月にインスタグラムで、指輪をはめたふたりの手のみを映し《私事ですが、昨年結婚いたしました》と投稿。

8月5日には《結婚してもうすぐ一年 素敵な場所で忘れられない思い出を作っていただきました》と前撮り撮影の様子をアップしたが、佐野の顔出しはしていなかった。

今回の急な公表にSNSでは、祝福とともに《あの佐野！？》と驚きを隠せない声が多く寄せられている。

それもそのはず。ふたりが婚約したとみられる時期に、佐野は“過ち”を犯していたからだ。

「佐野選手は昨年7月、東京都内のホテルで知人男性2人とともに30代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の容疑で警視庁に逮捕されました。同月の下旬に釈放され、翌月上旬に不起訴処分されています」

婚約期間中の事件、不起訴後の入籍

その際、佐野は所属事務所を通じ、「このたびは私の行動によって、被害者の方に多大なご迷惑をかけてしまったことを心よりおわび申し上げます。自分の行動の結果を真摯に受け止め、何をすべきか、一歩一歩前進し、信頼回復に努めていこうと考えております」とコメントを発表したが、ファンに与えた衝撃は大きかった。

木下は8月5日に結婚してもうすぐ1年と投稿していることから、SNSでは、《婚約中にやらかして、不起訴になってから入籍？》《あの時から付き合っていたのか？》など、事件から結婚までの流れに嫌悪感を抱く声が絶えない。

ほかにも、

《性犯罪で逮捕された男と結婚したことを普通は公表したくない》

《浮気しないといいけどね》

《奥さん凄いね。奥さんの親御さんもすごいね》

《旦那があんな事したのによくこんな明るくできるね》

など、木下に対しても厳しい声が。

「不起訴処分だったとはいえ、世間からの冷たい視線がつきまとい続けることはわかっているはず。今回の公表は妻としての覚悟なのかもしれません」

佐野のSNSにもそのうち幸せいっぱいのウエディングショットがアップされるのかーー。ファンならずとも注目だ。