「非の打ち所がない活躍」デビュー戦で鮮烈２発の堂安律を独メディアが絶賛！ 世界的データサイトは驚異の“10点満点”評価「エレガントなボールタッチから決めた」
現地８月17日に開催されたDFBポカールの１回戦で、今夏に堂安律が加入したフランクフルトがドイツ５部のエンガースと対戦。５−０の大勝を収めた。
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、フランクフルトでの公式戦デビューを飾った堂安だ。１点リードの45分、ジャン・ウズンの浮き球パスに抜け出して、ワントラップから左足のシュートを突き刺すと、54分には敵陣ボックス内に侵入して、狙い澄ましたシュートをゴール左隅に決めてみせた。
試合後、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』は、躍動した日本人MFを次のように絶賛している。
「非の打ち所がない活躍で印象的な公式戦デビュー。俊敏な日本人は、序盤から積極的に試合に関与し、活発な動きと素早い足さばき、そしていくつかの賢いパスを披露した。ハーフタイム直前に２−０とするゴールを奪取。後半にもエレガントなボールタッチから冷静に決めた。この調子を維持してほしい」
さらにスタッツをもとに採点を行なう海外サッカーデータ分析サイト『Sofascore』のレーティングは、10点満点の評価となっている。
フランクフルトは次戦、23日にブンデスリーガの開幕節でブレーメンとホームで激突。堂安のパフォーマンスに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律がデビュー戦でいきなり２発！
