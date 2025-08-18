¡ÚÃæÆü¡ÛOB¤â»¿ÈÝ¿¿¤ÃÆó¤Ä¡ª¡¡DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÂÐºö¤Çº¸ÂÇ¼Ô£¹¿Í¥º¥é¥ê¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥»£µ°Ì¤ÎÃæÆü¤Ï£±£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¡¢±äÄ¹£±£²²ó¤Ë£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡££³°Ì¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë£µ¥²¡¼¥àº¹¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢£Ã£Ó½Ð¾ì¤Ë²«¿®¹æ¤¬¤È¤â¤Ã¤¿¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ø¤Îà»àµåÂÐºöá¤È¤·¤Æ£±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿¡££Á¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤Î²Â¶¤Ç£´ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÀ§¤«Èó¤«¡½¡½¡£ÃæÆü£Ï£Â¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿°Õ¿Þ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤ä¤í¡£²¶¤â¥±¥¬¿Í¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅê¼ê¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡£ÉáÃÊ½Ð¤Æ¤Ê¤¤¹µ¤¨¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éº¸¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ºö¤·¤«¤Ê¤¤¡£à¤è¤Ã¤·¤ã¤è¤Ã¤·¤ãá¤È¸þ¤³¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤·¤ã¤¯¤Ë¤µ¤ï¤ë¤±¤É¡¢±¦¤ÎºÙÀî¡¢ÀÐ°Ë¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡£Â¾¤Î´ÆÆÄ¤â¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£Æ£Ï²¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜµå³¦Éüµ¢Àï¤Ç¡¢ÎµÂÇÀþ¤Ï±¦ÏÓ¤¬¹ßÈÄ¤¹¤ë£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ë£µ°ÂÂÇ¤Ç£±ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ£Ï²¤ÎÈ´¤±µå¤Ë¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£ºå¿À¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢»àµå¤ÎÈï³²¤òºÇ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯£²·î£²£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ£Ï²¤ÎÈ´¤±¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬°¤Éô¡Ê¸½³ÚÅ·¡Ë¤Î´éÌÌÉÕ¶á¤ò½±¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â»àµå¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÍ¿ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖËÌÃ«¤Ç¥Ø¥¿¤·¤¿¤é°¤Éô¤Ï»à¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡£»æ°ì½Å¤À¤Ã¤¿¡×¤È´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¤Û¤É¡£Æ±Ç¯£¸·î£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤ÏÌÚ²¼¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢ÃæÆü¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÏÆ£Ï²¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü£Ï£Â¤ÇËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î±§Ìî¾¡»á¤Ï¡Ö¡Ê¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ë¼«Ê¬¤â±¦ÂÇ¼Ô¤À¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤ÆÂÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤è¡£¥Ø¥¿¤¹¤ë¤ÈÌîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÉÝ¤¬¤ë¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¡ÊÆ£Ï²¤¬Åê¤²¤ë»þ¤Ë¤Ï¡ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£Á¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤ÎÂç»ö¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤·¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤±¤Éº¸¤òÊÂ¤Ù¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Æü¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¤È°æ¾åºÓÇÛ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ã£Ó½Ð¾ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÀï¤Ç£´ÈÖ¡¦ºÙÀî¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÙÀî¤Ï£·²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢£¸²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿À¶¿å¤È¸òÂå¡£ÃæÆü£Ï£Â¤Ç¸µ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Î¶â»³ÀçµÈ»á¤Ï¡Öº£ÆüÉé¤±¤ì¤Ð£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï£µ¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤ê¡¢£Ã£Ó½Ð¾ì¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¼ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ÃæÆü¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È»Ä¤ê»î¹ç¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇºÙÀî¤òÀèÈ¯½Ð¾ì¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤«¼ä¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï£²½µ´Ö¸å¤Î£²£¹¡Á£³£±Æü¤ËÅ¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÆ£Ï²¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¾¾ÃæÂÇ·âÅý³ç¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼é¤ë¤Î¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î»Å»ö¡£ËÜ¿Í¡ÊºÙÀî¡Ë¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤·¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ëº¸¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡Æ£Ï²ÅÐÈÄ»þ¤ËÃæÆü¤¬¤É¤ó¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤à¤Î¤«¡£º£¸å¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£