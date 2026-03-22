本塁打や得点数などで中日打線が12球団トッププロ野球のオープン戦が22日、全日程が終了した。中日は9勝6敗3分の12球団6位だった。一方で77得点、16本塁打はいずれも最多。今季から“激変”した本拠地の恩恵を、ファンは実感しているようだ。ここ数年にわたって中日は貧打が課題だった。そして今季、新たにテラス型観客席「ホームランウイング」を設置。本塁打増を狙ったが、オープン戦では見事に狙いが的中している。オープ