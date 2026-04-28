松山の存在がチームの拠り所になるはずだ(C)産経新聞社一発で潮目が変わった。中日は4月24〜26日のヤクルト3連戦で今季初の3連勝。24日の第1戦で村松開人の逆転サヨナラ3ランが飛び出して以降、それまでの低迷がウソのように着実に白星を重ねている。【動画】郄橋宏斗が“投打”で活躍！先制タイムリーと勝負所でゲッツーを奪った場面の映像28日からは序盤戦の山場といっていい、9連戦が控えている。一気に最下位脱出