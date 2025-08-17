1059日ぶりのNPB復帰登板を果たしたDeNA・藤浪晋太郎(C)産経新聞社DeNAに電撃加入した藤浪晋太郎が8月17日の中日戦（バンテリンドーム）で今季初登板初先発。阪神時代の2022年9月23日の広島戦（マツダ）以来、1059日ぶりのNPB復帰登板を果たした。【動画】1059日ぶりのNPB登板！藤浪晋太郎の154キロをチェック中日は先発投手の松葉貴大を含め、スタメンに左打者9人を並べた。中継する『DAZN』では、松中信彦打撃統括コーチの試