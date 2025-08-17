¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¤«¤â¡×¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ¤ÈÂçÀÐÄ¾»Ì¼·ÃÊ¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡¿¾´ý¡¦ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025
¡¡¾´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×½à·è¾¡¡¦Âè1»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥àÅ·É§ ÂÐ ¥Á¡¼¥àËÅç¤¬8·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè3¶É¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÅ·É§¡¦¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ¡Ê38¡Ë¡¢¥Á¡¼¥àËÅç¡¦ÂçÀÐÄ¾»Ì¼·ÃÊ¡Ê35¡Ë¤È¤¤¤¦ÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ê¤ó¤À¤«»÷¤Æ¤ë¡©¹À¥¶åÃÊ¤ÈÂçÀÐ¼·ÃÊ
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¹À¥¶åÃÊ¡¢Âçºå½Ð¿È¤ÎÂçÀÐ¼·ÃÊ¡£Ìç²¼¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÜÅÀ¤òºî¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÐ¶ÉÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹À¥È¬ÃÊ¤ÏÂçÀÐ¼·ÃÊ¤È¤Î¿Æ¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÎ¡¢ÂçÀÐ¤µ¤ó¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ´ý»Î¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂçÀÐ¼·ÃÊ¤â¡Ö20Âå¤Î¤³¤í¤«¤éÄï¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï²¸ÊÖ¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç·òÆ®¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸«¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡ÖÇØ³Ê¹¥¤¬°ì½ï¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ·Ò¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿£÷¡×¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè1¡¢2²ó¤¬¸Ä¿ÍÀï¡¢Âè3²ó¤«¤éÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ê¤êº£²ó¤¬8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼´ý»Î7¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢2¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÌ¾¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡£»Ä¤ê1¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿´ý»Î¤¬3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿3¿Í¤¬¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢Á´8¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ5ËÜÀè¼è¤Î9ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï1000Ëü±ß¡£
