【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）【映像】長谷川唯の「魅惑のループパス」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が見せた、魔法のようなループパスが話題を呼んでいる。なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表を5−0で撃破。狩野倫久新監督の正式な初陣となったこの試合で長谷川はダブルボランチの一角に入り