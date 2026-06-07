【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）【映像】谷川萌々子が「弾丸スーパーゴール」（実際の様子）大きな手応えを感じた一撃だった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が、衝撃的な弾丸ミドルシュートの感触を振り返り、「人生トップ5に入るゴール」と笑顔を見せた。なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦し、5−0