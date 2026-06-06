桑原聖さんのXが更新されました。【映像】桑原聖さんからのお知らせ「【お知らせ】この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります。私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます