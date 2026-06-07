東南アジアのラオスにおける児童買春の凄惨な実態が明らかになってきた。【映像】あどけなさすぎる少女たち＆買春現場として使われるホテル「改めて、取材しました。」（ABEMA）では、社会問題となっている外国人による児童買春の闇に迫るべく、ラオス現地での潜入取材を敢行した。経済発展が遅れているラオスでは、国民の8割が農業に従事している。家族のために身体を売る少女らが後を絶たないのが現状であり、売買春行為自