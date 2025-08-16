ファッションブランド「FURFUR」（ファーファー）が、サンリオの人気キャラクター「こぎみゅん」と「FRESH PUNCH」（フレッシュパンチ）と初めてコラボレーションしたアイテム全12型を、8月1日からオンラインストアや全国の取り扱い店舗で発売している。

「FURFUR」とサンリオのこぎみゅん＆フレッシュパンチが初コラボ！夏らしいアイテム多数発売中

今年生誕10周年の「こぎみゅん」と、キャンディやリップスティックなどをちりばめたポップなデザインで人気の「FRESH PUNCH」との初コラボアイテム全12型がラインアップ。キャンペーンビジュアルには、ファッションモデルのゆめぽて氏が登場している。

ふわふわとしたファーの「こぎみゅんポーチチャーム」（8800円）はイヤホンやリップが入るサイズ感で、裏面にはこぎみゅんのなかまたちがプリントされている。「こぎみゅんプリントスウェット」（1万4300円）は、バックスタイルにブランドロゴが施され、ロゴの周りにはこぎみゅんとなかまたちがプリントされている。

「こぎみゅんポーチチャーム」（8800円）

「こぎみゅんプリントスウェット」（1万4300円）

FRESH PUNCHとのコラボアイテムは、懐かしさを感じるポップなロゴとイラストがプリントされた、ヴィンテージ感のあるカラーリングの「リンガーTシャツ」（9900円）や、ゆったりとしたユニセックスなサイジングの「モチーフTシャツ」（8800円）、FRESH PUNCHのモチーフが繊細に刺繍された「刺繍シャツ」（2万6400円）がお目見えしている。

「FRESH PUNCH リンガーTシャツ」（9900円）

「FRESH PUNCH モチーフTシャツ」（8800円）

MintやSODAのロゴが印象的な「Mintバッグ」（1万8700円）やキューブ型の「SODA ボックスバッグ」（1万7600円）、さくらんぼをのせたソーダのアートモチーフにハートのパッチワークが付いた「クリームソーダバッグ」（1万9800円）も登場している。

「FRESH PUNCH Mintバッグ」（1万8700円）

「FRESH PUNCH SODA ボックスバッグ」（1万7600円）

「FRESH PUNCH 刺繍シャツ」（2万6400円）

「FRESH PUNCH クリームソーダバッグ」（1万9800円）

アイスクリームなどのモチーフが左胸にワッペン刺繍された「ハーフスリーブニット」（1万7600円）や、小さなモチーフがちりばめられた「刺繍カーディガン」（1万9800円）、裏地がショートパンツ型の「刺繍スカート」（2万4200円）もラインアップ。

「FRESH PUNCH ハーフスリーブニット」（1万7600円）

「FRESH PUNCH 刺繍カーディガン」（1万9800円）

「FRESH PUNCH 刺繍スカート」（2万4200円）

カップケーキのモチーフに様々なビジューをちりばめた「カップケーキチャーム」（7700円）は、小さめのポーチとしても使用できる。

「FRESH PUNCH カップケーキチャーム」（7700円）

FURFURが「こぎみゅん」と「FRESH PUNCH」とコラボレーションしたアイテムは、FURFURのオフィシャルオンラインストアと「USAGI ONLINE」（ウサギオンライン）、全国直営店で販売している。価格は税込み。