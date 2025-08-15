¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÈáÌÄ¡¢¶¦±é¼Ô¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¡Ä¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦SUZUKA¤¬¡È¹ñºÝÅª¥¹¥¿¡¼¡ÉÁ´ÎÏ¶¯ÂÇ¤Ç»ëÄ°¼Ô¥Ò¥ä¥Ò¥ä
¡¡8·î14Æü¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¶ÛµÞÀ¸½Ð±é¤·¡¢°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢8·î16Æü¤È17Æü¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡ØHIT ME HARD AND SOFT THE TOUR¡Ù¤Î¸ø±é¤ò¹µ¤¨¡¢ÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÁ°¤Ë¡¢¶ÛµÞ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ê¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢´¿´î¤Ë¤ï¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦SUZUKA¤È¡Ö¤¿¤¿¤¤¤Æ¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¥Ý¥ó¡×¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ·è¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö2¿Í¤¬¿¿ÀµÌÌ¤Ë¸þ¤¤¹ç¤¤¡¢ÂÐ·è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ó¥ê¡¼¤¬¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ËÉé¤±¡¢Â¨ºÂ¤Ë²«¿§¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿SUZUKA¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò»ý¤Ä¤È¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Àª¤¤¤Ç¥Ó¥ê¡¼¤ò¤¿¤¿¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÈà½÷¤Ë¼þ°Ï¤â¤¢Á³¡£ÈáÌÄ¤¬Èô¤Ó¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿½Ð±é¿Ø¤¬¡¢»×¤ï¤º»ß¤á¤ËÆþ¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ÎÍ½Äê¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡¢Âçº®Íð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£SUZUKA¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¡¢´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤ä¤ê¤¹¤®¡¢¤ä¤ê¤¹¤®w¡Õ
¡ÔÁê¼ê¤Ï¹ñºÝÅª¥¹¥¿¡¼¤À¤¾¡Ä¡©¡Õ
¡Ô¥Ó¥ê¡¼¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤éÎÉ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Õ
¡¡2020Ç¯¤Î¡ÖÂè62²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤Ç5´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ó¥ê¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¹ñºÝÅª¥¹¥¿¡¼¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ëSUZUKA¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤âº¤ÏÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸ÄÀ¤È¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëSUZUKA¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤À¤ÈÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖSUZUKA¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ£°ì¤Î´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¤¹¡£2023Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÆ»¡¦¤ª¤«¤¨¤ê²»³Ú¼¼¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ø³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤ÊÈà½÷¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î°ìÉô»Ï½ª¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤¢¤ë¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¡É²Ã¸º¤Ï¡¢Èà½÷¤¬·³¤òÈ´¤¯¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÇÈÍð¤Î¸å¡¢¥Ó¥ê¡¼¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤µ¤é¤ËSUZUKA¤µ¤ó¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SUZUKA¤µ¤ó¤ÏInstagram¤Ë¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÔPlease keep protecting your head¡Ä¡Õ¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤âÆ¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ë¤È¾éÃÌ¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SUZUKA¤µ¤ó¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ï¥Ó¥ê¡¼¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡À¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤¬¹¤¬¤ë¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡£¤½¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¡ÈÀ¤³¦µ¬ÌÏ¡É¤À¡£