この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者・茂木健一郎氏が、自身の動画『#脳教室 自分の持っているものに感謝しよう』に出演し、人間の欲望と感謝の気持ちについて解説した。動画内で茂木氏は「人間ってさ、欲望は限りがないと思うんだよ。もう、いろんなものが欲しくなったりすると思うんだよね」と語り、誰しもがもっと多くを求めてしまいがちな人間の本質に言及した。



続けて茂木氏は「どんなに持ってたって、もっと欲しくなったりするし」と無限に広がる欲望の危うさに触れつつ、「それよりもさ、自分が持っているものに感謝するってことがとても大事だと思うんだよね」と、自身の見解を明かした。



また、脳科学の視点からは「脳科学では、安全基地といって、何か挑戦するための基盤のようなものが必要だってことが分かってる」と述べ、「自分が今持っているものに感謝する、そういう気持ち、これが安全基地になってチャレンジにつながる」と感謝の重要性を強調。「よくハングリー精神とか言うけども、これはね、間違った道に人を導くことも多いんだよね」と慣用句に潜むリスクも指摘した。



「ハングリー精神でずっと欲しいとか言ったら、いや、それ疲れるでしょ」とリアルな心理を語り、「自分が持っているものをありがたいな、感謝しようと思って、それを安全基地にすれば、より力強いチャレンジができる」と視聴者に提案。動画の最後は「そうしましょう」と温かくアドバイスし、メッセージを締めくくった。