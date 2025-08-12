情報商材ビジネスへの加担や反社会的勢力との交際疑惑を理由に活動を休止していたゲーム実況者で「カードショップはんじょう」経営者のはんじょうさんが2025年8月11日、動画を通じて活動再開を報告した。

はんじょうさんをめぐっては、4月中旬頃からX上で過去に情報商材ビジネスに加担していたのではないかという噂が浮上。当時の写真も出回り、その情報商材ビジネスの代表が反社会的勢力の人物である可能性が指摘されていた。

4月23日に活動休止を発表。休止中の6月には、経営するカードショップでカードの買い取りを依頼した客との間でトラブルがあったことも注目を集めた。

活動休止から約4カ月後となる8月11日、「一連の疑惑に関するご説明と今後の活動について」と題した動画を公開し、謝罪と説明を行った。

騒動について謝罪した上で、「結論から申し上げます。私はんじょうは反社会的勢力との付き合いは一切ありません。情報商材を取り扱う団体の幹部であった事実もありません」と疑惑を否定した。

反社会的勢力との関わりについては、当時を知る知人の協力などを得て「UUUMや第三者期間に客観的な調査を行ってもらいました」と説明。「結果として、私が反社会的勢力と関わりがあると断定できる情報は一切ありませんでした」とした。

情報商材の販売については、「振り返ると自分の軽率な行動で世間をお騒がせしてしまったことは深く反省しています。当時は価値があると思い販売していましたが、今になって思うと対価に見合わない情報商材であり、私が販売した方には申し訳なく思っています」と語った。

「こんなに稼げるんだぞという演出のために札束を渡されて撮影された」

ネット上で拡散された写真については、団体への入会時期が比較的早かったことから後の入会者に説明をする機会が多く、運営者から集団で写真撮影の際は中心に行くよう指示されていたと説明。「札束を持った写真に関しては、こんなに稼げるんだぞという演出のために札束を渡されて撮影されたもの」とした。

また、釈明配信で手が震えていたとの指摘については、「当時団体の幹部から暴力的な発言や行動を受けたことは今でもトラウマとして残っています。画像が出たことで当時のことを思い出し、また何かされるかもしれないという考えが頭をよぎり手が震えてしまっていました」と述べた。

その後、動画内で弁護士が問題について解説を行った。「今回のケースではネズミ講やマルチ商法に当たらない可能性が高いと思われます」との見解を示した。

はんじょうさんは「当時の自分はまだ若くて将来に対する不安や焦りの中で同世代の人たちがSNSやビジネスで成功してる姿を見て正直すごく憧れました。今振り返ってみるとこの団体での活動内容は非常に軽率で、誤解を招くような形であったと深く反省しています」と語った。

なお、今後については「私と反社会的勢力との関わりがなかったと判断されたことから、引き続きUUUMとは契約を継続し活動を再開していきます」としている。

はんじょうさんの報告には、「『当時は価値があると思って情報商材を売ってました(＝悪意はなかった)』←これ言ったもん勝ちなのずるいよね」「今でも震えが出るほど恐ろしいグループ←これ反社じゃないならなんなんだ」などとする声も寄せられている。