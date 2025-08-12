【井上 久男】ガタガタの日産から「優秀な社員」が退職し始めた…！「経営陣は超高額報酬」「社外取が大暴走」混乱の社内で流れる「ホンダ・鴻海との再交渉」話の真相

前編記事【日産が「超名門」追浜工場の閉鎖まで追い詰められた「根本的な理由」とは…ゴーン時代の無謀な経営がもたらした「負の遺産」のゆくえ】より続く。

「うちの社外取締役は利権だ」

しかも内田誠前社長をはじめ日産の前経営陣は、業績を悪化させていながら、巨額の報酬を受け取っている。

6月23日に開示された有価証券報告書では、内田氏に対して2025年3月期に3億9000万円の総報酬が支払われたことが明らかになった。うち退任に伴う報酬（退職慰労金）は、1億7500万円にのぼった。同時に退任した3人の副社長に対しても、2億円を超える巨額の総報酬が支払われていた。

6月24日に開催された株主総会は荒れた。株主からは内田氏の謝罪を求める声も出たが、結局、氏は一言も喋らなかった。質疑応答で内田氏に対し、「この場にいて恥ずかしくないのか。喋らないのなら出てこなくていい」とまで言い放つ参加者もいた。

もうひとつ、株主総会で問われたのが社外取締役の問題だ。以前は55人もいた執行役以下の役員が4月から12人に減った一方で、社外取8人は全員留任したのである。

「社外取の責任はどうなっているのか。知らぬ存ぜぬではないか」とある株主が質問すると、社外取で、社長人事を決める指名委員会委員長のアンドリュー・ハウス氏は「責任は真摯に受け止める。業績悪化の責任をCEO（社長）にとってもらった。社長交代の人事で、社外取は仕事を果たしたと思っている」と説明した。

彼ら社外取締役への批判は、日産社内にも渦巻いている。ある幹部は「うちの社外取締役は利権になっている。最長で8年間も居座り続けられる制度なのだ」と指摘したうえで、「執行の領域にまで干渉していながら、責任を取ろうとしない」と批判する。

問題は、この幹部が言うように、社外取締役が余計なことをして、経営再建の障害ともなっていることだ。

たとえば、2年前のルノーとの出資比率見直し交渉では、社外取が交渉の手法にまで干渉したことで、執行部が混乱した。この対応をめぐって社外取締役同士の対立も生じ、「それが遠因となって、辞任に追い込まれた社外取がいる」（同前）という。

さらには、破談となったホンダとの経営統合交渉中にも「ある社外取締役が勝手に動き、米テック企業と接触して、日産との提携を持ちかけていた」（同前）との指摘がある。同交渉中には、台湾の鴻海精密工業も日産との協業に向けて動き出していたが、その社外取が鴻海側の幹部を呼び出し、「自分の言うことを聞けば、次の社長にしてもいいと打診した」（交渉関係者）という。

このように組織の統率がまったくとれていないことが、日産の経営再建がなかなか進まない原因ではないかと勘繰ってしまう。やはり難局を乗り切るには、優れたリーダーの下、組織がまとまることが重要だ。経営改革に邁進していた2006年ごろまでのゴーン氏は、社内をまとめることに腐心し、社員とのコミュニケーションを重視していた。

しかし、エスピノーサ氏の下では、日産が一枚岩になるのは簡単ではないと筆者は見ている。経営情報が末端まで伝わらないことから、組織内には不満が渦巻き、7月からの希望退職の実施に合わせて、優秀な社員まで退社し始めているからだ。ある現役社員はこう懸念を漏らす。

「エスピノーサ社長は現状に危機感を持ち、優秀な社員の退社が目立ち始めた部署との会合を持つなど、組織の掌握に努めようとしている。しかしその一方で、退任した役員の高額報酬や、責任逃れに走る社外取の言動を見て、やる気を失っている社員も少なくない。上に行けば行くほどラクをしている、ボーナスが減らされて、苦しめられるのはいつも現場だ、と」

流れ始めた「鴻海との再交渉」情報

四半世紀前のリバイバルプランでは、ゴーン氏の指揮の下、士気の高い課長クラスが改革を実践したが、今回そのような様子が見えてこないのは、社内組織がガタガタになっているからではないか。

冒頭で述べた追浜工場での車両生産終了をめぐっても、社内は割れているという。「一部の社外取締役が、追浜工場を米カジノ企業に売却しようと動いているのに対し、別の役員は、追浜工場を鴻海と共同利用する道を模索している」と話す日産関係者もいるのだ。

7月15日の記者会見で、エスピノーサ社長は「合弁や（工場の）共同利用について、鴻海とは話し合っていない」とし、「跡地利用について複数の企業と交渉している」と説明した。だが、筆者が取材で得た情報とは少し違っている。確かに、日産と鴻海は追浜工場をめぐって話し合っていたのだ。鴻海が日本のタクシー市場に売り込もうとしているEV「モデルA」を生産し、日産は「ノート」の生産を継続しようとしていたのである。

日産内にも、雇用維持の観点からこのスキームを支持する勢力があったようだ。日産の問題を注視する日本政府関係者も、このように明かす。

「工場をカジノへ売却しても、日本の自動車産業のためにはならない。鴻海は、米アップルのスマホや米エヌビディアのAIサーバを受託生産し、ハイテク企業との連携を深めている。追浜工場を起点として、日産が鴻海と組むことができれば、新しい化学反応も期待できる。そのほうが、将来的に日産が生き残っていくためには良いのではないか」

鴻海との協業に関しては、日産が追浜工場の買い取りを求めたのに対し、鴻海側が追浜工場を別会社にしたうえで合弁生産することなどを主張し、折り合わず破談になったと言われる。しかし7月半ば以降、日産側が再び鴻海に歩み寄っているのではないかとの情報も流れ始めた。

もはや、日産単独ではどうにもならない

一方で新体制の日産は、同様に破談となったホンダとも、協業交渉を再び加速させている。

両社の関係者によると、「ソフトウエア・デファインド・ビークル（ソフトウエア定義型自動車＝SDV。スマホのように、機能のアップデートが可能な車）の共同開発で交渉がまとまる流れができ、トランプ関税対策を意識した米国での協業交渉も進んでいる」という。これらのプロジェクトがまとまれば、再び資本提携交渉に向かうだろう。

では、エスピノーサ体制で経営改革が滞りなく進み、鴻海・ホンダとの協業交渉がまとまれば、日産は復活できるのか。話はそう単純でもない。

エスピノーサ氏が進める経営再建計画は、ゴーン氏による26年前のリバイバルプランに似ている面があると述べたが、当時と最も大きく異なるのは外部環境だ。

当時は、米GMやフォードやトヨタなど、既存の自動車メーカーとの競争にどう対応していくかが問われた。しかし、今は米テスラや中国BYDに代表される新興自動車メーカーの勃興、自動運転のソフトウエアを開発するIT企業の参入などにより、勢力図が一変している。

資金繰りも楽ではない。7月11日には、米ドル・ユーロ建ての社債6600億円とユーロ建て転換社債2000億円の、計8600億円を調達。'26年3月期に約5500億円の社債償還期限が迫っており、新たに調達した資金は、その償還などに充てる。

日産が単独で再建できるとは、もはや市場やメディアも見ていない。ホンダから資本を受け入れて提携し、両社が鴻海とも協業する︱それが日産にとってのベストシナリオではないか。日産・三菱自動車・ホンダの三社連合に鴻海が加わる「日台四社連合」が成れば、日本の自動車産業に新風を吹き込める。

日産が健全な会社に戻るために、残された時間はあまり多くない。エスピノーサ社長の手腕が問われている。

「週刊現代」2025年08月18日号より

