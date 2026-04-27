日産自動車グローバル本社＝2025年11月、横浜市日産自動車は27日、2026年3月期通期の連結営業損益が500億円の黒字になる見通しだと発表した。従来予想では600億円の赤字を見込んでいた。想定よりも為替が円安方向に進んだことに加え、環境規制関連の費用が減ったことを理由に挙げた。純損益予想は赤字幅を6500億円から5500億円に縮小した。売上高の見通しは11兆9千億円から12兆円に引き上げた。日産は5月13日に決算発表を予