¡ÚÀ¾Éð¡Û32ºÐ¡¦³°ºê½¤ÂÁ¡¡Îý½¬»þ´Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¡Ä¼ã¼êÂæÆ¬¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡À¾Éð¡¦³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£±Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë±äÄ¹£±£°²ó¤Ë¼ì·®¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼Â¤Ë£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡á£¶·î£±£·¡Á£±£¹Æü¡Ë°ÊÍè¡¢£±£³¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á£´°Ì¡¦³ÚÅ·¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö£±¡¦£µ¡×¤ËµÍ¤á¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï³°ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥¤¥È¤ä¥»¥«¥ó¥É¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬¤â¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤ÄÊý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÃÆþ¤Ç¥µ¡¼¥É¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·ã¸º¤·¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿£±£±Ç¯ÌÜ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ÑÀª¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£°Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç£²£²Ç¯£¶·î¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î³°Ìî¼éÈ÷¤Ë½¢¤£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿³°ºê¤Ï¡¢¡Ö£·ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤â£µ²ó¤Î£´¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤ò´Þ¤á¡¢£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¼éÈ÷ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡×¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç£¶Ç¯´Ö¼é¤Ã¤¿¥»¥«¥ó¥É¤«¤é¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤â¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³äÂæÁ°È¾¤òÄã¶õÈô¹Ô¡£¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÃÆþ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤â¸º¤ê¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿Åª¤Ë¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³°ºê¤ÏÏ¢ÆüÂ¿¤¯¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤ò³ä¤¯³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¤½¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¤³¤Î£²»î¹ç£·ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¯ÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î´¶³Ð¤ò¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡£¡Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ®ÀÓ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ê¼ã¼êÂæÆ¬¤Ï¡Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È£±£·Ç¯¤Î¸»ÅÄ²ÃÆþ¤Ë¤è¤êÍ··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢ÄÔÈ¯É§¸µ´ÆÆÄ¤ÎÈ¯°Æ¤Ç³°Ìî¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£à¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼á¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿³°ºê¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢»Ø´ø´±¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î£±¾¡¤ÏÂç¤¤¤¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿È¿Å¾¹¶Àª¤Î¥¥Ã¥«¥±¤òºî¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¹×¸¥¤À¤Ã¤¿¡£