¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤È©¤Î¥Ä¥ä¡×¡¡¹À¥¤¹¤º¤ÈÊÂ¤ó¤À¥Ð¥¹¥±45ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËX¶ÄÅ·¡ÖºÐ¤Î¼è¤êÊýËº¤ì¤¿¤ó¤«¡©¡×
¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï10Æü¡¢Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥°¥¢¥à¤Ë102-63¤Ç°µ¾¡¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶É¥Ð¥¹¥±SP¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¹À¥¤¹¤º¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£45ºÐ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¼ã¡¹¤·¤µ¤Ë¡Ö¤ªÈ©¥Ô¥«¥Ô¥«¤¹¤®¤Þ¤»¤ó!?!?¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¸Þ½½Íò·½¡£45ºÐ¤Ê¤¬¤é7·î¤Ë¤ÏB3¥ê¡¼¥°¤Î¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤È¡ÖÁª¼ê·ó¼ÒÄ¹Êäº´·ó¶¯²½ÉôÄ¹Êäº´¡×¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹âÅÄ¿¿´õ¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹À¥¤¹¤º¤é¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏX¾å¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òÂ³¡¹¤È¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¸Þ½½Íò·½ÍÍ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤È©¤Î¥Ä¥ä¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¸Þ½½Íò·½¡¢¤ªÈ©¥Ô¥«¥Ô¥«¤¹¤®¤Þ¤»¤ó!?!?¡×
¡Ö¸Þ½½Íò·½¤ÏºÐ¤Î¼è¤êÊýËº¤ì¤¿¤ó¤«¡©¡×
¡Ö²¿ºÍ¤Ê¤ó¤À!?¡×
¡Ö¸Þ½½Íò·½¤µ¤ÞÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î45ºÐ¤Ç1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¸Þ½½Íò·½¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ÄºÐ¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¸Þ½½Íò·½ÍÍ45ºÐ¤Ï±³¡£¤Þ¤¸¤Ç¡£Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡£¡×
¡Ö¸Þ½½Íò·½¡¢¤¹¤º¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ô¥«¤¸¤ã¤ó²¿»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¡×
¡¡¥°¥¢¥à¤Ë²÷¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï2¾¡1ÇÔ¤Î2°Ì¤ÇÍ½Áª¥°¥ë¡¼¥×¤òÆÍÇË¡£12Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ç¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¾¡¤Æ¤Ð¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë