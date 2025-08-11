ミュージシャンGACKTが11日、X（旧ツイッター）を更新。飲酒について言及した。

GACKTは6日の更新で、若さを保ち続ける秘訣などについて私見をつづり、「食事がすべて」「毎日食べている物が、自分自身」などと記した。ただ、長文で記した、病気などについての記述部分をめぐり、その内容が一部で論議を呼ぶなどし、それに対しGACKTは9日の更新で詳細に説明するなどしていた。

その流れで10日の投稿では「そう言えば、『GACKTは毎日酒を浴びるように飲んでるだろ！健康を語るな！』的なリプライも来ていた」と書き出した。

そして「その通りだ。『もし、ボクが毎日浴びるように飲んでたら』の話だが。普段、ボクが酒を飲むことはほぼない。酒を飲みながら食事することもない。グラス一杯飲む時も、三週間から1ヶ月に一回程度。別に酒を否定しているわけではないが、毎日のトレーニングを酒で無駄にしたくないだけ。世間のボクのイメージは、『毎日浴びるほど飲んでる！』か…」と続けた。

さらに「仲間が集まり、彼らのスイッチが入ってしまった時は、ボクも全力で最後まで楽しむ。その時は、軽い酒じゃ時間がかかるから、テキーラかウォッカ。年に3、4回とは言え、一人で2、3本は空けるのも事実。無駄に肝臓だけは強いようで、二日酔いになることもない。それが体にいいことだとは思ってないが、たまにハメを外すのも悪くない。ちなみに、一番羨ましいのは、酒を一口飲めばすぐに酔って気持ちよくなれる人。天性の才能だ。そんな人に憧れる。酒はストレスの解消にはなるが、飲み過ぎは体を壊す。それじゃ、本末転倒。みんなも気をつけてくれ。ストレスが発散できることが他に見つかれば、酒だけに頼ることも無いんじゃないか？」と述べた。