5月23日、アーティスト・GACKTが自身のXを更新。大阪で仲間たちと食事した時の様子を投稿した。《韓国公演を終えて、そのまま【魔王シンフォニー】のプロモーションで大阪へ。収録前、仲間に連絡を入れたら、みんな店に集まってくれた》写真には、焼肉店とみられる場所で、歌舞伎俳優・片岡愛之助や、宝飾品を製造・販売する会社「ジェムケリーグループホールディングス」の社長・中野猛氏らと歓談するGACKTの姿が映っていた。