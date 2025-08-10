トケル氏、公式あらすじに「嘘は書いちゃいけない！」怒りの指摘と独自考察を展開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
日本テレビドラマ『放送局占拠』第5話放送直後、占拠シリーズドラマ考察系YouTuber・トケル氏が自身のチャンネルで考察動画を公開した。動画タイトルは「【放送局占拠】第５話ドラマ考察 がしゃどくろの言った『あの人』特定！原西さん ネタバレ感想予想」。今回トケル氏は、2体の焼死体の正体や「例の場所」、九月市、息吹が本当の般若の身代わりかといった謎、和入道の正体、さらには泉桜（ソニーさん演）再登場説まで複数のギミックに切り込んだ。
まずトケル氏は「このドラマ内には3つの勢力がいることは間違いない」として、綾香氏集団、九屈氏と権力者、日本社会社会、そして警察の入り乱れた構図を整理。「警察から九屈氏には恐らく矢代が裏切っていそう」としながら、裏切り者の正体や矢代の動向にも鋭く言及した。また、「ドラマを通して家族やおじというポジションが怪しい」とメタ的な視点も披露。「息吹が拉致された現場で発見された焼死体は和乳堂によって制圧されたのっぺら棒では？」と見立て、「積極的に人殺しをしない集団が死体を運んだ可能性」に言及するなど、議論の深読みを続けた。
今回注目となったのは般若の正体。「今日は、般若の顔が表れたということで、伊吹でしたね」と明言しつつ、「伊吹は身代わりかもしれない。女性の鬼、青鬼・大和光一の妹・山城琴音なのでは？」と独自に推論。「家族をクローズアップするあたりも気になる」とした。
さらに和入道の正体について「原西さん演じる八丈では」とする視聴者意見を取り上げつつも、「なぜあの格好で助けに行くのかは謎が残る」とドラマの作劇の細かい不可解さも指摘した。バケネコ役が先乳兄弟の高津南と同じ入山杏奈さんである点にも触れ「今作との繋がりは現時点で薄そう」と冷静に分析するなど、徹底した俯瞰が冴えた。
動画終盤では、公式ウェブサイトのあらすじ表現に「小説などで叙述トリックを使うなら嘘は書いちゃいけない」「この書き方はあまりにずるすぎる」と痛烈に批判。「公式が視聴者をミスリードしておきながら説明不足ではフェアじゃない」との主張を繰り返し、「ミスならミスだと言ってほしいし、わざとならやりすぎだ」と怒りをにじませた。
トケル氏は「今日は中盤の一番盛り上がるところでした」「いろんな考察意見聞けて僕は楽しめます」とファンのコメントを紹介しつつ動画を締めた。「考察できるというより、言いたいことを言うドラマ」と独特の距離感も吐露し、今後の続報・視聴者参加型のライブ配信への期待で締めくくった。
まずトケル氏は「このドラマ内には3つの勢力がいることは間違いない」として、綾香氏集団、九屈氏と権力者、日本社会社会、そして警察の入り乱れた構図を整理。「警察から九屈氏には恐らく矢代が裏切っていそう」としながら、裏切り者の正体や矢代の動向にも鋭く言及した。また、「ドラマを通して家族やおじというポジションが怪しい」とメタ的な視点も披露。「息吹が拉致された現場で発見された焼死体は和乳堂によって制圧されたのっぺら棒では？」と見立て、「積極的に人殺しをしない集団が死体を運んだ可能性」に言及するなど、議論の深読みを続けた。
今回注目となったのは般若の正体。「今日は、般若の顔が表れたということで、伊吹でしたね」と明言しつつ、「伊吹は身代わりかもしれない。女性の鬼、青鬼・大和光一の妹・山城琴音なのでは？」と独自に推論。「家族をクローズアップするあたりも気になる」とした。
さらに和入道の正体について「原西さん演じる八丈では」とする視聴者意見を取り上げつつも、「なぜあの格好で助けに行くのかは謎が残る」とドラマの作劇の細かい不可解さも指摘した。バケネコ役が先乳兄弟の高津南と同じ入山杏奈さんである点にも触れ「今作との繋がりは現時点で薄そう」と冷静に分析するなど、徹底した俯瞰が冴えた。
動画終盤では、公式ウェブサイトのあらすじ表現に「小説などで叙述トリックを使うなら嘘は書いちゃいけない」「この書き方はあまりにずるすぎる」と痛烈に批判。「公式が視聴者をミスリードしておきながら説明不足ではフェアじゃない」との主張を繰り返し、「ミスならミスだと言ってほしいし、わざとならやりすぎだ」と怒りをにじませた。
トケル氏は「今日は中盤の一番盛り上がるところでした」「いろんな考察意見聞けて僕は楽しめます」とファンのコメントを紹介しつつ動画を締めた。「考察できるというより、言いたいことを言うドラマ」と独特の距離感も吐露し、今後の続報・視聴者参加型のライブ配信への期待で締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
テレビ朝日ドラマ考察系YouTuberが読み解く“しあわせな結婚”──「ネルラの自画像は母の姿？」
トケル、驚きの予想！「愛の学校」第1話冒頭に結末ヒントが…カオルとマナミ結ばれる未来は？
トケル「松田は真犯人をかばっている!?」鋭すぎ考察で誘拐の日・第5話の闇に迫る
チャンネル情報
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。