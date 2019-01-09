『入山杏奈』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
公式ウェブサイトのあらすじの表現に対し、「ずるすぎる」と痛烈に批判
livedoor ECHOES
J-CASTニュース
舞台のメンバーと食事に行った際に、自身はモトの隣に座っていたという
スポニチアネックス
「呪縛の家」に出演するとして、約2年ぶりに日本の舞台に立つことを報告
東スポWEB
1日までにInstagramのストーリーズを更新し、最新ショットを披露した
スポーツ報知
メキシコ版のファッション誌「マリ・クレール」の撮影オフショットを公開
17日にInstagramを更新し、大きく背中が開いた大胆なドレス姿を披露した
Twitterで、大きな揺れを感じたが建物が倒れるなどの被害はなかったと報告
「DELEスペイン語検定B1合格しました…！！初めてのDELE緊張した」と報告
「アシガール」が再放送されたことで注目されている、黒島結菜
日刊ゲンダイDIGITAL
単身メキシコに渡って活動しており、帰国時には浦島太郎状態だったという
NEWSポストセブン
「立ち読みする」とのコメントが複数寄せられ、「悲しい」とコメント
ナリナリドットコム
同日の夕方、AKB48入山杏奈が「辛い思いをしている皆さんへ」とツイート
ガジェット通信