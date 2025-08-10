え、【ユニクロ】にこんなの売ってたの！？ デザインが可愛い♡「きれい見えスカート」

シンプル系やカジュアルなアイテムで頼りになる【ユニクロ】。実はトレンドを押さえたものや華やかなデザインのアイテムも揃っているって知ってた？ 今回はプリーツやシフォン素材など、一点投入で鮮度アップが狙える、きれいめスカートをピックアップ。オンにもオフにも使いやすいデザインで、思わず手が伸びる存在になるかも。

プレッピームードに導くプリーツスカート

【ユニクロ】「ワイドプリーツミディスカート」\3,990（税込）

プレッピーな着こなしが注目を集めている今シーズン。きちんと感のあるミディ丈のプリーツスカートなら、一点投入で旬顔コーデにアップデートしてくれます。ワイドプリーツで程よくカジュアルでありながら、腰まわりのステッチですっきりとした印象に。ウエストゴムはギャザーが寄らない仕様で、タックインスタイルもきれいに決まりそう。

一枚でコーデの主役に！ 華やかなボタニカル柄

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\3,990（税込）

夏のリゾートにもマッチしそうな、華やかなボタニカル柄のスカート。エアリーなシフォン素材が上品で、垢抜けに一役買ってくれそうです。細めプリーツできれい見えが狙えるので、プライベートはもちろんオフィスコーデにもおすすめ。カラバリはオリーブとネイビーの落ち着いた2色。大人世代に馴染む甘さ控えめなところも高ポイント。

