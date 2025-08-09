Ã»¥Ñ¥óT¥·¥ã¥Ä¤ÇÎý½¬¡¢30-15¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ä¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¸½¾ì¤ÎÀ¼¡É
»Ò¤É¤â¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯É¼¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿ÅªÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÄ¾¯´ü¤ÎÂÎ¤Ï¡¢¾ï¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡È¸½¾ì¤ÎÀ¼¡É¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢First-PitchÊÔ½¸Éô¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ü4°Ì¡¡Æü¾Æ¤±»ß¤á¡¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤¹¤ë¡¡8¡ó
¡Ö¥³¡¼¥»¡¼¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Áª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±êÅ·²¼¤Ç¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü2°Ì¡¡¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹©É×¤¹¤ë¡¡16¡ó
¡¡½ë¤µ¤Ç¤Î¿©Íß¸ºÂà¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¿¿²Æ¤ÎÇº¤ß¤À¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÌ¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤òÀÝ¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤ä¥¢¥¤¥¹¤Ê¤ÉÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤äÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤è¤¯ÀÝ¤ë¤¿¤á¡¢°ßÄ²¤¬¼å¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡ÈÊ¬¿©¡É¡£3¿©¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉÔÂ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä±ÉÍÜÁÇ¤òÊä¤¦¾¯ÎÌ¤Î¿©»ö¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤À¡£¿©¤¬ºÙ¤¤»Ò¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÂÐºö¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü2°Ì¡¡ÁáÄ«orÍ¼Êý¤Ê¤ÉÎý½¬»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¡¡16¡ó
¡¡Îý½¬»þ´Ö¤ò¤º¤é¤¹¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÃ»¥Ñ¥ó¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÇÎý½¬OK¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤Îý½¬30Ê¬¡¢µÙ·Æ15Ê¬¡¢³Ø¹»¼ø¶È¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ü1°Ì¡¡¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ê¤ÉÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¥°¥Ã¥º¡¡60¡ó
¡¡ºÇ¤âÄ¾ÀÜÅª¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¼êÁá¤¯ÂÎ¤Î¿Ä¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤»ÔÈÎ¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤Ç¤ÎÂÐºö¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Á´ÆüËÜÆð¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ç¤Ï5·î1Æü¤«¤é¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò²Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÏ¢ÌÁ¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÔ½ë¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤À¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¸·¤·¤¤8·î¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·ò¹¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë