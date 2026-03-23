『少年野球』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
投手ながら86センチの長尺バットを選んだのは「球が怖いから」とのことだという
フルカウント
専用グラウンドも特待生制度もない環境で、河本ロバート監督が自主性を重視し快進撃
Sportiva
長さ30センチの豚バラ二度揚げ「ビッグカツ丼」が1600円で提供されており
オリコンニュース
2年生の中村勇斗が初打席で左中間二塁打を放ち、11得点の口火を切った
スポニチアネックス
日刊SPA!
父・広一氏は技術面を怒らず褒め続け、やる気の継続を最優先にしたという
みんかぶマガジン
「現役時代に知っておきたかった」という最新打撃論をわかりやすく解説
打撃はダウンスイングから始まり、バットを真横に振るのは至難の業だそう
明らかに守備側のミスなら「ヒット+エラー」にしてあげればいいと筆者
ラブすぽ
佐々木朗希を援護する一発を見事にキャッチした11歳のシドニー・スレーター
プレジデントオンライン
選手個々の適性を見極め、それに合った技術を伝えチーム戦術まで落とす
熱心な指導と息子への期待が抑えきれず、結果でものを言い過ぎていたという