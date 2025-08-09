シルクスクリーンという印刷技法を使用して一枚一枚丁寧に仕上げた！まるごと高知「15周年記念Tシャツ」

「まるごと高知」は、2025年8月21日に開業15周年を迎えるのを記念し、記念Tシャツを販売します。

まるごと高知「記念Tシャツ」

【高知県アンテナショップ まるごと高知 店舗概要】

所在地： 東京都中央区銀座1-3-13 オーブプレミア

最寄駅： JR線有楽町駅、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅

営業 ： 10:30〜19:00

●販売場所

高知県アンテナショップ「まるごと高知」(東京都中央区銀座1-3-13)

ECサイト「おうちでまるごと高知」

●デザインは3種類

カラー：ブラック・サンドベージュ・インディゴ

サイズ：S・M・L

●金額

店頭価格 3,300円

「まるごと高知」は、2025年8月21日に開業15周年を迎えるのを記念し、記念Tシャツを販売。

Tシャツには、土佐弁の感嘆詞「たまるか！」をプリント。

現在放送中のNHKの連続テレビ小説「あんぱん」の主人公のぶが、ドラマでたびたび口にする言葉で、驚きや感動、嘆き、反語など、様々な感情を表しています。

Tシャツを手がけたのは、合同会社 風(高知県土佐町)。

同社がデザインしたTシャツを、高知県内4つの障害者支援施設に働きかけ、シルクスクリーンという印刷技法を使用して一枚一枚丁寧に仕上げています。

シルクスクリーンは、経年と洗濯に強いという特徴があります。

Tシャツは、8月7日から販売開始。

売上の一部は障害者支援施設の活動に寄附します。

Tシャツデザイン(ブラック)

Tシャツデザイン(サンドベージュ)

Tシャツデザイン(インディゴ)

