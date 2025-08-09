シルクスクリーンという印刷技法を使用して一枚一枚丁寧に仕上げた！まるごと高知「15周年記念Tシャツ」
「まるごと高知」は、2025年8月21日に開業15周年を迎えるのを記念し、記念Tシャツを販売します。
まるごと高知「記念Tシャツ」
【高知県アンテナショップ まるごと高知 店舗概要】
所在地： 東京都中央区銀座1-3-13 オーブプレミア
最寄駅： JR線有楽町駅、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅
営業 ： 10:30〜19:00
●販売場所
高知県アンテナショップ「まるごと高知」(東京都中央区銀座1-3-13)
ECサイト「おうちでまるごと高知」
●デザインは3種類
カラー：ブラック・サンドベージュ・インディゴ
サイズ：S・M・L
●金額
店頭価格 3,300円
Tシャツには、土佐弁の感嘆詞「たまるか！」をプリント。
現在放送中のNHKの連続テレビ小説「あんぱん」の主人公のぶが、ドラマでたびたび口にする言葉で、驚きや感動、嘆き、反語など、様々な感情を表しています。
Tシャツを手がけたのは、合同会社 風(高知県土佐町)。
同社がデザインしたTシャツを、高知県内4つの障害者支援施設に働きかけ、シルクスクリーンという印刷技法を使用して一枚一枚丁寧に仕上げています。
シルクスクリーンは、経年と洗濯に強いという特徴があります。
Tシャツは、8月7日から販売開始。
売上の一部は障害者支援施設の活動に寄附します。
Tシャツデザイン(ブラック)
Tシャツデザイン(サンドベージュ)
Tシャツデザイン(インディゴ)
