Æü¸þºä46À¶¿åÍý±û¡¢ÀèÇÚ¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¼õ¤±¿´¶­ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»×¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡×

8·î7Æü¡¢Æü¸þºä46¡¦À¶¿åÍý±û¤¬¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÀèÇÚ¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
À¶¿å¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿14th¥·¥ó¥°¥ë¤Î´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´ü´Ö¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ò¤¨¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î17ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿²ÏÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍÛºÚ¤µ¤ó¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤¹¤ë¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤Î¤·¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤ä¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¢ÍÛºÚ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»×¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£