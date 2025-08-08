マルちゃん焼そばで世界中のさまざまな麺料理を作る『マルちゃん焼そば 世界の旅レシピ50』が2025年10月29日（水）からイカロス出版より発売される。そして、「マルちゃん焼そばの日」である8月8日より予約が開始された。

【画像】『マルちゃん焼そば 世界の旅レシピ50』

みんな大好き「焼そば」。大定番のソース焼そばは、もはや日本人のソウルフードのひとつともいえる。一方で、世界に目を向けてみると、「麺を炒めた料理」はアジアから南米まで世界の各地にさまざまなスタイルで存在し、世界中の人に愛されている。それら世界の味を、できるだけ手軽に家庭でも楽しめるよう、全国どこでも買える売上No.1の「マルちゃん焼そば」で再現したこの本。

焼そばだけでなく、ほかの麺料理、さらには麺料理以外の世界の名物料理もマルちゃんで焼そばにアレンジ可能。近年人気が定着した日本各地のご当地焼そばやご当地麺も網羅している。マルちゃん焼そばで世界と日本を旅する気分を味わえる1冊になっている。

■著者プロフィール

小松友子（Bonちゃん先生）／著サステナ料理研究家。慶應義塾大学卒。一般企業勤務を経て、誰でも気軽に実践できるサステナブル料理を中心とした料理教室「手作りキッチン工房Bonheur（ボヌール）」を主宰。ノーリツ毎日グリル部オフィシャルメンバーや料理王国オフィシャル料理家をはじめとする企業などのアンバサダーも数多く務め、大手スーパー、食品メーカーなどへのレシピ提供やテレビ番組出演も多数。2020年からはYoutubeチャンネル「料理教室のBonちゃん」も運営。2025年7月末現在チャンネル登録者数26万人。「Bonちゃん先生」として多くの人から親しまれている。牛乳レシピ研究家としても活動し、著書に『牛乳さえあれば』『豆乳でいいんだ』（いずれもイカロス出版）、『お菓子好きのためのクリームの本』（MdN）がある。

塩崎省吾／監修焼きそば研究家。1970年生まれ。静岡県出身。ブログ『焼きそば名店探訪録』管理人。国内外1500軒以上の焼きそばを食べ歩き、研究を続けている。テレビ、ラジオなどメディア出演多数。本業はITエンジニア。著書に『ソース焼きそばの謎』『あんかけ焼きそばの謎』（いずれもハヤカワ書房）。2025年中に3冊目となる最新刊を上梓予定。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）