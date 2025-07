奥ゆいが、7月11日発売の「ヤングアニマル」に登場。アザーカットが6枚公開された。

奥ゆい「ヤングアニマル」

奥ゆい「ヤングアニマル」

奥ゆいは、アイドルグループ・#2i2のメンバーで黄色を担当。「なにかに支配され、人々がまるでアンドロイドのように生きる世界で、この瞬間だけは人間らしくありたい」という独自の世界観と、強いメッセージ性を掲げて活動中。

また、個人としてもDJやドラム演奏をはじめとした表現の幅を広げることにも意欲的に取り組んでおり、その多才さで注目を集めている。

奥ゆい コメント

◆ヤングアニマル初登場おめでとうございます。

ありがとうございます!

とってもうれしいです!

しかも、事務所の先輩・なしこさんが表紙なんです!

一緒に誌面に載せてもらえて、本当に幸せです!

◆どのような撮影でしたか?

今回は私らしい、スポーティーで明るく元気な「夏!」って感じの衣装で、とってもお気に入りなんです!

動きのある撮影が多くて、自然な笑顔や表情をたくさん引き出してもらえて、すごく楽しい撮影でした!

◆アイドルとしての活動に加えて、DJやドラム演奏など幅広くチャレンジされていますが、今後さらに挑戦したいことや目標はありますか?

私は人を楽しませたり、楽しい空間にいるのが大好きなんです!

だからこれからも、「楽しい」を届ける人でありたいと思っています!

DJは始めたばかりなので、もっと場の空気を読んで盛り上げられるように頑張りたいし、ドラムも本当に楽しくて大好きなのですが、まだ人前で披露する機会が少ないので、もっとライブで叩きたいし、いつかバンド演奏にも挑戦したいなって思ってます!

どちらも練習して、みんなの前でたくさんプレイできる機会を作るのが目標です!

そして…!

最近、初のソロ楽曲「OK, U’ll Marry Me!」が各サブスクで配信開始されました!!

この曲、私が本当にこだわって作った1曲なので、みんなに聴いてもらえるのが本当にうれしいし、幸せです!

自分でも大好きな曲だから、毎日プレイリストでシャッフルして聴いてます(笑)

カラオケにも入ってほしいな〜!

結婚式の二次会とかで歌ったら、絶対盛り上がると思うんです!!

◆最後に一言お願いします。

あらためまして、#2i2黄色担当の“奥さん”こと奥ゆいです!

今回、ヤングアニマルさんに初出演できてとても光栄です!

少しでも私のことを知って気になってくれたらうれしいです!

また誌面に戻ってこられるよう、これからも全力で頑張りますので、応援よろしくお願いしますっ!

©白泉社/石塚雅人

