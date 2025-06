【グロック19 Gen.4】 6月12日 再販 価格:18,480円

東京マルイは、ガスブローバック「グロック19 Gen.4」を6月12日に再販した。価格は18,480円。

「グロック19 Gen.4」は、度々マイナーチェンジが行なわれてきたオーストリアの銃器メーカーGlockが開発したハンドガン「グロック」シリーズの第4世代をガスブローバックとしてエアガン化したもの。

グリップのチェッカリングや、大型化したマガジンキャッチ、第4世代で初めて採用された脱着式グリップバックストラップといった外観が、本物を採寸したデータをもとに再現されている。

「グロック19 Gen.4」詳細

価格:18,480円 全長:185mm(バックストラップ未装着) 銃身長:87mm 重量:640g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:22+1発(1発は本体に装填した場合)

