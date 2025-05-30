¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù10·î17Æü¤ËÉü³è¾å±Ç¡¡²µ¹ü&Î¤¹á¤Î°¦¤È¼ö¤¤¤ÎÊª¸ì¡ÄÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡Ë¤¬¡¢10·î17Æü¤è¤êÉü³è¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¡¢µ§ËÜÎ¤¹á¤Ë¤è¤ë°¦¤È¼ö¤¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²µ¹ü¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª½ã°¦¤À¤è¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡¤³¤ì¤ÏËÜÆü30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¸¶ÅÀ¤ÎÊª¸ì¤¬ºÆ¤Ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹âÀì»þÂå¤Î¸Þ¾ò¤È²ÆÌý¤Î¸å¤í»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤«¤éÌó10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸Þ¾ò¤È²ÆÌý¤ÎÁªÂò¤Î¹Ô¤¯Ëö¤È¼«¿È¤Î¼ö¤¤¤Ë¶ì¤·¤à0¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµé²á¼ö±åÎî¡¦µ§ËÜÎ¤¹á¤¬´°Á´¸²¸½¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢É´µ´Ìë¹Ô¤ÎºÇÃæ¡¢¹âÀì¤ÎÃç´Ö¤é¤ò´¬¤¹þ¤ß¼ö½Ñ³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹²ÆÌý¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤¿¤ë°¦¤È¼ö¤¤¤ÎÊª¸ì¤òºÆ¤Ó·à¾ì¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÊÔ¤ÎÏ¢ºÜÁ°¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹»á¤¬Ã»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¼ö½Ñ²öÀï 0 ÅìµþÅÔÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡×¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¤È¡¢²µ¹ü¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì±åÎî¤È²½¤·¤¿µ§ËÜÎ¤¹á¤òÃæ¿´¤Ë¡È°¦¤È¼ö¤¤¤ÎÊª¸ì¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢Á´À¤³¦Æ°°÷Îß·×¤Ï2051Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¹ñÆâ¶½¼ý¤Ï138²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂè45²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ Í¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á2024Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2020Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2021Ç¯12·î¤Ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2023Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²µ¹ü¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª½ã°¦¤À¤è¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡¤³¤ì¤ÏËÜÆü30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¸¶ÅÀ¤ÎÊª¸ì¤¬ºÆ¤Ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹âÀì»þÂå¤Î¸Þ¾ò¤È²ÆÌý¤Î¸å¤í»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤«¤éÌó10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸Þ¾ò¤È²ÆÌý¤ÎÁªÂò¤Î¹Ô¤¯Ëö¤È¼«¿È¤Î¼ö¤¤¤Ë¶ì¤·¤à0¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÊÔ¤ÎÏ¢ºÜÁ°¤Ë¸¶ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹»á¤¬Ã»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¼ö½Ñ²öÀï 0 ÅìµþÅÔÎ©¼ö½Ñ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡×¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¦²µ¹üÍ«ÂÀ¤È¡¢²µ¹ü¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì±åÎî¤È²½¤·¤¿µ§ËÜÎ¤¹á¤òÃæ¿´¤Ë¡È°¦¤È¼ö¤¤¤ÎÊª¸ì¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢Á´À¤³¦Æ°°÷Îß·×¤Ï2051Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¹ñÆâ¶½¼ý¤Ï138²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂè45²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ Í¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á2024Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2020Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2021Ç¯12·î¤Ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2023Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£