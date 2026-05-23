生成AIを使って、自身の声を無断で模倣した動画が投稿されたとして、人気声優の津田健次郎さんが動画共有アプリ「TikTok」の運営会社に対し動画の削除を求めて、提訴していたことがわかりました。提訴したのはアニメ「呪術廻戦」の七海建人役の声優や、俳優として活躍する津田健次郎さんです。訴状によりますと、2024年7月から去年9月の間、「TikTok」で氏名不詳のアカウントから生成AIを使って津田さんの声を無断で模倣したナレー