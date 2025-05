「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は平井駅近くにオープンしたベテランシェフによるコスパ最高のイタリアン。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

osteria da ARATA(東京・平井)

絶品手打ちパスタ 出典:カッチャマン5555さん

2025年3月、平井駅から徒歩4分ほどの場所に、本格的なイタリア料理とワインのペアリングも楽しめる「osteria da ARATA」がオープンしました。オーナーシェフの橋本 改氏はウェイターから調理へ転向し、イタリア料理を学んで1999年に渡伊、「Sadler」「Schoneck」など星付きレストランで修業を積みました。帰国後は「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」にも選出されている銀座の名店「ファロ」で料理長を務め、「シャングリ・ラ 東京」内にあるイタリアンレストラン「ピャチェーレ」の副料理長などを歴任。さまざまなジャンルのレストランを展開する「俺の株式会社」ではスーパーバイザーを務め、今回満を持して独立開業となりました。

居心地の良い店内 出典:yamadaman29さん

新店舗は、何度か下見に来て直感で「ここでやりたい!」という思いになった物件との出会いが大きかったそう。内装は可能な限りDIYで作ったとのことで、店内は木の温もりを感じる落ち着いた空間。客席はライブ感を楽しめるカウンター10席です。現在まだ稼働していない個室もあり、こちらは6名まで利用可能だそう。

前菜 出典:Aki_0309さん

メニューは、お任せコースが4,500円、5,500円、6,500円と3コース用意されています(要事前予約)。4,500円のコースは、前菜、パスタ2種、メイン、デザートの5皿を楽しめコスパ抜群です。前菜のパンナコッタは色鮮やかで、風味豊かと好評の逸品。

メイン 出典:seish329さん

おすすめは6,500円のコースで、魚介を使った料理を中心に組み立てられています。

桜海老と春キャベツの手打ちパスタ 出典:la-luceさん

パスタは自家製麺を使用し、モチモチ食感がたまりません。旬の食材とシェフの確かな腕が生み出す絶品のコースは、オープン早々話題になっています。

イベリコ豚のロースト 出典:dshino55さん

ボトルワインは棚から選ぶスタイルで、3,500円からとお手頃価格なのでいつもよりワインが進んでしまいそう。経験豊富なシェフによるコスパ最強のコースを楽しめる「osteria da ARATA」。予約困難になる前に足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ホタルイカ、ウニ 新玉葱のパンナコッタ 春豆のヴルーテ 出典:la-luceさん

『・ピスタチオのリゾット ストラッチャテッラ

→最高の組み合わせ…∞イケるやつ

・牛肉の煮込み

→丁寧に煮込まれた濃厚な煮込みは旨味の爆弾

・ティラミス

→エスプーマの軽やかなティラミス〆まで技が光る

極上が溢れるコースがこの価格…

すぐに予約困難店になっちまうだろうな…』(la-luceさん)

手打ちパスタ 出典:seish329さん

『コースのお料理はどれも色彩あざやかで、大変美味しいものでした。特にアンティパストは新玉ねぎのパンナコッタに春の豆のピューレとウニが合わさって風味豊かな一品。美味しいお料理にワインがすすみます。落ち着いた雰囲気の店内、是非おすすめしたいお店です。ご馳走様でした』(seish329さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆osteria da ARATA 住所 : 東京都 江戸川区平井4-8-12 トランクM 1FTEL : 050-1363-5425

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 予約困難になる前に行きたい! 名店で修業を積んだシェフによる、コスパ抜群のイタリアン(東京・平井) first appeared on 食べログ マガジン.