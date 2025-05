【アズールレーン フォーミダブル スチルイラストVer.】 2026年3月 発売予定 価格:24,200円 【アズールレーン ブレマートン スチルイラストVer.】 2026年5月 発売予定 価格:21,230円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEXより、2026年3月と5月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アズールレーン フォーミダブル スチルイラストVer. / ブレマートン スチルイラストVer.」。こちらの2体は、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する「フォーミダブル」と「ブレマートン」を立体化したものだ。

今回はどちらもチャイナドレス衣装に身を包んだ姿で再現されている。発売時期は2ヵ月ほど異なっているが、この2体は並べて飾ることができるようになっているところもポイントだ。一緒に並べることでさらに迫力が増したようにも見え、部屋の中でもかなり目立つ存在となってくれそうである。

左がフォーミダブルで右がブレマートン

まずは「アズールレーン フォーミダブル スチルイラストVer.」からご紹介していこう。大胆なボディを強調したような露出度が高めの衣装の上から、本物の毛織を使用したファーを身に付けているなど、見た目もゴージャスな雰囲気が漂っている。

背中まで垂れ下がっているツインテールの長い髪には、白と黒を基調とした髪飾りが付けられている。この髪の一部は透き通っているようにも見えるが、こちらはクリアパーツで質感を再現したものだ。赤い大きな瞳でこちらを見つめるような表情も、かなり可愛らしい。

キュートな見た目のフォーミダブル

この表情が素晴らしい

フォーミダブルのチャイナドレスにも、透明感のある布が付けられているが、こちらもクリアパーツで表現したものだ。ちょうど片足を椅子の上に乗せているようなポーズになっており、太ももなど肉々しい感じが良く出ているところも素晴らしい。

胸の谷間に何かがはさまれている!?

クリアパーツで透明感のある素材を再現している

目立たないが、椅子もなかなか凝った作りだ

全体的に赤い見た目になっていることから、フォーミダブルと並べるとまるで紅白の赤側といった印象の「アズールレーン ブレマートン スチルイラストVer.」。全体的にポップで愛らしい姿になっており、明るい雰囲気が漂っている。

ブレマートンの赤い髪はそれほど長くないが、こちらもツインテールで髪が結ばれており、アクセサリーにハートの髪飾りが付けられている。また、おでこのあたりにはこれまたハートマークをモチーフにしたサングラスが付けられているところもキュートだ。

髪の一部にはポイントカラーが入れられている

サングラスなどの小物も可愛らしい

ブレマートンの衣装も、大きなバストを強調したようなデザインになっている。そちらと反比例するかのようなほっそりとした腰回りなど、スタイルの良さもよく出ている印象だ。やや透けてみるくろいストッキングやガーターベルトなど、細部も丁寧に作り混まれている。

胸にはちらりとハートマークが飛び出しているのが見える!?

足を組んだポーズが美しい

ストッキングの色合いも絶妙だ

こちらの「アズールレーン フォーミダブル スチルイラストVer.」と「アズールレーン ブレマートン スチルイラストVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中だ。一緒に並べて飾られているので、少しでも気になる人は近くに行ったついでにお店にも足を運んでみよう!

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.