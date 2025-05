【PS5版「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」】 セール期間:5月21日23時59分まで セール価格:1,650円

PlayStation Storeにて、プレイステーション 5版オープンワールドRPG「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」が「今週の1本」セールの対象となっている。セール期間は5月21日23時59分まで。セール価格は75%オフの1,650円。

□「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」のストアページ

「ウィッチャー3 ワイルドハント」は、怪物狩りを生業とするウィッチャー「リヴィアのゲラルト」となり、予言の子を見つけ出す冒険へ出るオープンワールドRPG。「コンプリートエディション」には、100時間を超えるボリュームのゲーム本編に加え、50時間以上の追加シナリオを楽しめる拡張パック「無情なる心」と「血塗られた美酒」が含まれている。

The Witcher(R) is a trademark of CD PROJEKT S. A. The Witcher game (C) CD PROJEKT S. A. All rights reserved. The Witcher game is based on a prose by Andrzej Sapkowski. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.