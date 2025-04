【「ARC Raiders」2次テクニカルテスト】 4月30日~5月4日(中央ヨーロッパ時間) 実施

ネクソンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用サバイバル・アクション・シューター「ARC Raiders」の2次テクニカルテストを本日4月30日(中央ヨーロッパ時間)より開催する。期間は5月4日まで。

「ARC Raiders」は、2025年に発売予定の新作PvPvEサバイバル・アクション・シューター。独創的なSF科学世界を舞台にした、ハイリスクな地上でのスカベンジングと戦略的サバイバル、そして地下でのクラフト要素を融合させたゲームとなっている。プレーヤーは「レイダー(Raider)」となり、巨大な機械生命体「ARC」やライバルのレイダーなど、様々な脅威が待ち受ける崩壊後の世界「ラストベルト(Rust Belt)」を、仲間のレイダーと協力しながら駆け巡る。

今回開催される2次テクニカルテストは、PCに加えてコンソール(PS5およびXbox Series X|S)でも行なわれ、各プラットフォーム間のクロスプレイもサポート。本テストでは、新たなARCや、より多くの武器やギア、ガジェットに加え、成長システムやクラフトシステム、今後登場予定のバトルパスなどの多彩なコンテンツも楽しめる。

【ARC Raiders | Tech Test 2 Announcement】【スクリーンショット】

スクリーンショットの画像はSteam版

