鹿児島vs金沢 スタメン発表
[2.23 J3第2節](白波スタ)
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 4 広瀬健太
DF 6 渡邉英祐
DF 26 川島功奨
DF 28 ヘナン
MF 8 藤村慶太
MF 11 福田望久斗
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 5 ジョアオ
MF 7 千布一輝
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 Y. Shinomiya
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 5 櫻井風我
DF 16 毛利駿也
DF 29 K. Miyazaki
MF 17 加藤大樹
MF 26 J. Murata
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 4 広瀬健太
DF 6 渡邉英祐
DF 26 川島功奨
DF 28 ヘナン
MF 8 藤村慶太
MF 11 福田望久斗
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 23 小島凛士郎
DF 29 岡崎慎
MF 5 ジョアオ
MF 7 千布一輝
FW 13 近藤慶一
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 Y. Shinomiya
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 5 櫻井風我
DF 16 毛利駿也
DF 29 K. Miyazaki
MF 17 加藤大樹
MF 26 J. Murata
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰