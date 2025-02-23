[2.23 J3第2節](白波スタ)

※14:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 16 山内康太

DF 4 広瀬健太

DF 6 渡邉英祐

DF 26 川島功奨

DF 28 ヘナン

MF 8 藤村慶太

MF 11 福田望久斗

MF 27 山口卓己

MF 73 田中稔也

FW 9 アンジェロッティ

FW 18 河村慶人

控え

GK 1 藤嶋栄介

DF 23 小島凛士郎

DF 29 岡崎慎

MF 5 ジョアオ

MF 7 千布一輝

FW 10 武星弥

FW 13 近藤慶一

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 4 松本大輔

DF 38 山本義道

MF 8 大山啓輔

MF 15 西谷優希

MF 23 Y. Shinomiya

MF 24 西谷和希

MF 25 小島雅也

MF 49 大澤朋也

FW 10 パトリック

控え

GK 21 山ノ井拓己

DF 5 櫻井風我

DF 16 毛利駿也

DF 29 K. Miyazaki

MF 17 加藤大樹

MF 26 J. Murata

FW 9 土信田悠生

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

監督

伊藤彰